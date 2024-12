Ilnapolista.it - Zaniolo, a Roma striscioni poco amichevoli nei suoi confronti (Corsport)

, anei)Scrive il quotidiano sportivono:Era amore puro, adesso è odio profondo. Nicolòe lahanno toccato il punto più basso della loro storia lunedì sera.L’ex è stato preso di mira dai tifosi giallorossi a scatola chiusa durante la lettura della formazioni di-Atalanta.I fischi sono raddoppiati quando è entrato in campo nella ripresa, poi sono diventati assordati dopo il 2-0 firmato dal numero 10 dell’Atalanta. Perchéha esultato come un pazzo, si è tolto la maglia mettendosi le mani all’orecchio sotto al settore ospiti. Non segnava nel campionato italiano da 763 giorni, da Verona-dell’ottobre del 2022. Il contorno però è stato quantomeno rivedibile: gli ex compagni non hanno gradito l’euforia di, in particolare Paredes e Mancini, che hanno colpito l’attaccante dell’Atalanta per due volte con delle leggere manate.