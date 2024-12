Zonawrestling.net - TNA: Vengono mostrate immagini esclusive di John Layfield subito dopo Turning Point

Lo scorso weekend, aè nuovamente comparso in TNA per dare una mano a Nic Nemeth nel suo match valido per il TNA World Championship da lui detenuto.Proprio poche ore fa, la compagnia ci ha mostrato sui suoi profili social dellefinora inedite con un membro dello staff che ha tentato di intervistare JBLil main event all’interno del backstage.Alla domanda “Perché sei tornato in TNA?”,si è girato, ha lanciato uno sguardo quasi minaccioso verso il cameraman/intervistatore, per poi andarsene da una porta di sicurezza.Cosa starà a significare tutto ciò? Forse giovedì a iMPACT avremo alcune risposte.EXCLUSIVE: The mystery surrounding @JC's presence in TNA only deepens following #TNAWatchon TNA+: pic.