The The, una data in Italia nel 2025

(Adnkronos) – Dopo una lunghissima assenza dalle scene, i The The annunciano il primo tour dal 2018 che accompagna la pubblicazione di ‘Ensoulment’, il primo album di inediti a quasi 25 anni di distanza da NakedSelf. L’unicana della formazione capitanata da Matt Johnson è fissata per sabato 28 giugnoall’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Bs), all’interno del festival Tener-A-Mente. I biglietti saranno disponibili in anteprima per i fan della band e per gli iscritti alla newsletter del festival dalle 10 di domani, giovedì 5 dicembre e per il resto del pubblico dalle 10 di venerdì 6 dicembre su Ticketone e sul sito AnfiteatroDelVittoriale.it. La parola soul è diventata ricorrente nella storia dei The The: dall’album di debutto neo-psichedelico di Matt Johnson ‘Burning Blue Soul’ (1981), passando attraverso la musicalità sfaccettata del suo successore ‘Soul Mining’ (1983), per arrivare all’’Ensouled World Tour’ dedicato all’ultima fatica discografica.