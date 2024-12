Sulle orme dei bisnonni Jill Biden fa visita a Gesso nel suo ultimo viaggio da first lady | Qui sento il calore di casa

Leggi su Open.online

«È bellissimo, è incredibile. Io oggi quiildi». È stata accolta come una vera e propria stardegli Stati Uniti, in, il piccolo villaggio del Messinese da cui i suoisono partiti alla volta dell’America. «Non mi sarei mai immaginata un benvenuto così caloroso, grazie. Comesono riuscita a mettere insieme tutta la comunità italo americana», ha dettodi fronte agli abitanti di, accorsi in massa per ascoltare la moglie del presidente (uscente) Joe. Nel suo discorso, laha citato una specialità gastronomica locale, la braciola alla messinese, che – ha rivelato – «ho avuto occasione di servire assieme a degli gnocchi allaBianca».Le origini messinesi diIn attesa dell’arrivo disi è blindata, con decine di poliziotti, cinofili, carabinieri e addetti alla sicurezza dellaBianca.