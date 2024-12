Lortica.it - Rigutino: Il ponte fantasma compie un anno, ma non riceve regali

Leggi su Lortica.it

, ilche non c’è festeggia il suo primo anniversario di assenza. Unfa, il 30 novembre 2023, la struttura che collegava Via della Stazione alla zona di Nocetella è stata abbattuta per motivi di sicurezza idraulica. Da allora, non si è vista neanche l’ombra della passerella promessa. Forse ilè diventato allergico alle promesse politiche?I cittadini, intanto, si sono adattati con grande spirito di sopravvivenza: c’è chi considera attraversare la Strada Regionale 71 una nuova forma di sport estremo e chi ha rivalutato la bellezza delle passeggiate lunghe e pericolose. Del resto, chi non ama fare il salto della carreggiata con passeggino o deambulatore? È un modo originale per movimentare la giornata.La Strada Regionale 71, con il suo traffico infernale e il marciapiede unilaterale, è ormai un punto di ritrovo per tutti: pedoni, mamme con bambini, ciclisti, e persino qualche automobilista particolarmente ispirato a creare nuove sfide per il Codice della Strada.