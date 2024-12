Ilfattoquotidiano.it - Pisa, morì per un tumnore causato dall’amianto: la Asl Toscana condannata a risarcire il figlio per il ritardo diagnostico

Il Tribunale diha condannato l’AslNord Ovest, ex Usl 6, acon circa 26mila euro il danno derivante dalla responsabilità medica per la morte di Romano Posarelli, deceduto nel novembre 2010 a causa dell’amianto a cui fu esposto durante il suo lavoro nello stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo a Livorno. La sentenza è stata resa pubblica oggi tramite un comunicato dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Nel 2010, Posarelli iniziò a manifestare sintomi preoccupanti e si rivolse al suo medico curante. Solo dopo aver effettuato accertamenti in strutture private a pagamento, la diagnosi di tumore al polmone fu confermata. A seguito di una denuncia, venne avviato un procedimento penale e successivamente civile contro la Solvay, con il Tribunale di Livorno che condannò l’azienda ai danni, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Firenze.