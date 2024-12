Lanazione.it - "Petrarca nell’era digitale tra parola, suono e immagine", al Teatro Pietro Aretino

Arezzo, 4 dicembre 2024 – Nicola Badolato dall’Università di Bologna, noto per le sue edizioni critiche di opere barocche e rinascimentali, Philippe Canguilhem dall’Université de Tours, autorità sulla musica italiana del Cinquecento, Francesca Chieli della Fondazione Piero della Francesca, esperta di arte rinascimentale, Michelangelo Gabbrielli dal Conservatorio di Como, celebre per la riscoperta del repertorio musicale d’archivio, e Paola Italia dall’Università di Bologna, pioniera nell’editing filologico: saranno solo alcune delle importanti personalità del contemporaneo che si incontreranno ad Arezzo per il convegno internazionale di studi "tra", che si terrà presso ilvenerdì 6 e sabato 7 dicembre. L’evento, organizzato dal Centro Studi Guidoniani della Fondazione Guido d’Arezzo e dall’Accademiadi Lettere, Arti e Scienze, celebra i 650 anni dalla morte di Francescoe si propone di esplorare l’attualità della lirica petrarchesca