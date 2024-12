News.robadadonne.it - Perché Valentina Nappi ha fatto credere di essere incinta

non è, come qualcuno aveva già ipotizzato nel post precedente che annunciava la gravidanza. A dare la smentita ufficiale è la stessa pornostar attraverso un video pubblicato su Instagram. Il motivo per cui l’attrice hard ha deciso di fingere diin attesa è ben riassunto nella caption che accompagna il video: “Siete davvero capaci di giudicare la realtà?”.I due video in cuisi mostrava con il pancione, infatti, hanno ricevuto commenti davvero tremendi, fra battute che volevanogoliardiche ma trasudavano solo maschilismo e giudizi più o meno impliciti: il senso di tali commenti, per riassumerli, era sostanzialmente che fosse scandaloso che una pornostar fosseci sarebbero potutipersino dubbi sul padre del nascituro.Anche noi abbiamo dato notizia della gravidanza, rimarcando proprio il tenore riprovevole di molti dei commenti ricevuti dalla donna.