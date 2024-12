Nucleare in dirittura d’arrivo la società tra Enel Ansaldo e Leonardo

Leggi su Ildenaro.it

Il progetto per il ritorno dell’energiain Italia sta procedendo rapidamente e potrebbe concretizzarsi entro un mese. La nuova, che sarà costituita per guidare questa iniziativa, vedràdetenere una quota di maggioranza del 51 per cento, grazie alla sua esperienza nel settore.avrà il 29 per cento delle azioni, mentreparteciperà con il 10 per cento.Le principali aziende statali quotate stanno lavorando intensamente per introdurre nel Paese i reattori nucleari modulari di piccole dimensioni. All’iniziativa potrebbe unirsi anche Newcleo, una startup valutata 1,3 miliardi di euro, che si è impegnata a sviluppare combustibili nucleari sostenibili e sta lavorando al proprio reattore, previsto entro il prossimo decennio.Newcleo, che sta investendo significative risorse a livello globale, si focalizza sulla produzione di Mox, un combustibile ottenuto combinando uranio e plutonio ricavati dai rifiuti radioattivi, riducendo così la necessità di estrarre nuovo uranio.