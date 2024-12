MFE-Mediaset pronta un’opa su Prosieben con un prestito Unicredit da 34 miliardi

Lettera43.it - MFE-Mediaset, pronta un’opa su Prosieben con un prestito Unicredit da 3,4 miliardi

MFE-ha puntato i riflettori sulla Germania e ha incaricatodi guidare un finanziamento in pool da 3,4di euro persuSat1. Si tratta del secondo gruppo radiotelevisivo tedesco, di cui MFE detiene il 29,9 per cento del capitale e il 30,8 per cento dei diritti di voto. A rivelarlo è stato il quotidiano Il Messaggero. Nessun commento sulla possibile operazione da parte di MFE. Le azioni del gruppo tedesco, intanto, hanno raggiunto 4,80 euro con un aumento del 5,54 per cento e una capitalizzazione di 1,1di euro. MFE, invece, ne vale 1,85.Il logo(Imagoeconomica).PPF con Berlusconi per la possibile opaSecondo il quotidiano, mentre Pier Silvio Berlusconi e la sua holding starebbero spingendo per questo allineamento, considerato strategico, dall’altra parteresiste.