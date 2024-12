Manchester United | Yildiz e Theo Hernandez nella lista dei desideri di Amorim

Leggi su Sportface.it

Kenan Yildiz e Theo Hernandez nel mirino del Manchester United. Secondo quanto riporta Sky Deutschland, l'attaccante della Juventus e il terzino del Milan piacciono al nuovo allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, che avrebbe inserito nella lista dei possibili rinforzi anche il difensore del Lipsia David Raum, l'esterno del Bayern Monaco Alphonso Davies, Milos Kerkez del Bournemouth e Nuno Mendes del Psg. Per quanto riguarda invece il classe 2005 turco, sarebbe in cima alla lista della spesa del tecnico portoghese, ma oltre al club di Old Trafford sulle tracce del 19enne attaccante esterno, sotto contratto con la Juve fino al 2029, ci sarebbero anche Psg, Arsenal e Liverpool. Il giocatore però non avrebbe intenzione di lasciare Torino e preferirebbe continuare la sua avventura in bianconero.