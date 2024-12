Ilrestodelcarlino.it - Le finali della Davis : "Attesi 40mila spettatori e 7 milioni d’indotto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La famosa ’insalatiera’ diventa ancora più preziosa per Bologna. Ledi Coppasotto le Due Torri, dal 18 al 23 novembre 2025, sono uno smash spettacolare per la nostra città che dal 2022 ospita i gironi di qualificazione delle Nazionali di tennis. Con il grande tennis che apparecchia le Final 8 in città, con l’Italia – forte di due successi a Malaga – che parte dai quarti per una sfida tra le migliori otto squadre del mondo, già s’inizia a fare qualche calcolo su investimenti, indotto,. Un ragionamento che parte dalla location: nelle tre edizionimade in Bo, la casa del tennis è stata l’Unipol Arena di Casalecchio. Difficile non riconfermarla anche per il 2025, ma in lizza per ospitare l’Italia di capitan Volandri, con Sinner e soci, c’è anche l’ArenaFiera di Bologna.