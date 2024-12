Justcalcio.com - Howe loda l’impatto di Slot al Liverpool ma insiste che la corsa al titolo non sia finita

Notizia fresca giunta in redazione:Eddiehatodi Arnecon la capolista, anche seche laalè lungi dall’essereprima dell’incontro del Newcastle United di mercoledì.Ilha nove punti di vantaggio in vetta in vista dell’azione infrasettimanale, dopo aver eliminato il Manchester City con una vittoria per 2-0 ad Anfield domenica.Ciò ha aperto un divario di 11 punti tra i Reds e i campioni in carica di Pep Guardiola, macrede che la battaglia per ilsia lungi dall’esserea dicembre.“No, penso che nulla sia mai sicuro o fatto finché non viene fatto”, ha detto. “La Premier League è nota per i colpi di scena, quindi chissà cosa succederà.“Penso che sia una squadra in questo momento che gioca con piena fiducia, ha ancora il segno distintivo deldi Jurgen Klopp.