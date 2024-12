Ilrestodelcarlino.it - Gino Cecchettin, faccia a faccia con Giuseppe Valditara: “Firmato un protocollo, parleremo nelle scuole”

Venezia, 4 dicembre 2024 – Dopo le polemiche sulle uscite disui femminicidi e la violenza sulle donne,e il ministro dell'Istruzione e del Merito si sono incontratia Roma. "Ringrazio il ministro per questo incontro e per la lettera che l'anno scorso scrissi nell'orazione funebre per Giulia che lui ha diffuso. Era stato un buon punto di partenza e oggi lo riaffermiamo con questa riunione", ha affermato il papà della ragazza, promotore di una Fondazione che ne porta il nome e che ha l'obiettivo di combattere la violenza di genere. Poi, l'annuncio: "Oggi ci siamo trovati per parlare di un problema sociale esistente, dai femminicidi, alla violenza sulle donne, fino al rispetto reciproco tra i sessi.