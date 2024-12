Formiche.net - Europa nella Nato, si deve fare di più. L’intervento di Terzi di Sant’Agata

A più di mille giorni di guerra in Ucraina, a meno di due mesi dall’insediamento alla Casa bianca di Donald Trump, all’imminente fine di questo 2024, è d’obbligoun bilancio serio per comprendere cosa è accaduto, dove – noi italiani, europei, occidentali – siamo, cosa ci aspetta e cosa ci spetta nei prossimi mesi.Nessuno ha la sfera di cristallo naturalmente, ma è chiaro che la posta in gioco, nello scenario ucraino, sia vitale: il come sarà chiusa la guerra nel cuore dell’iniziata dalla follia del presidente Putin determinerà la credibilità, l’affidabilità e il futuro stesso del mondo occidentale, non solo dell’Ue o degli Stati Uniti, bensì di ogni membro dell’Alleanza Atlantica.Il punto è che al di là della forma conterà la sostanza delle azioni che si intraprenderanno. Il segretario generale della, Mark Rutte, ha dichiarato di aver messo al corrente il presidente eletto Trump sulle “terribili minacce” che incombono sull’intera Alleanza qualora Kyiv fosse costretta ad accettare le proibitive condizioni di Mosca.