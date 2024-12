Liberoquotidiano.it - Daily Crown: re Carlo cena con emiro Qatar e c'è anche Beckham (presto cavaliere?)

Londra, 4 dic. (Adnkronos) - I fan della famiglia reale sono convinti che la leggenda del calcio Davidriceveràil cavalierato, dopo aver partecipato ieri sera con la moglie Victoriaal btto di stato a Buckingham Palace. La coppia è stata fotografata mano nella mano mentre camminava nelle sale della residenza reale insieme ad altri 150 ospiti di ree della regina Camilla. L'ex calciatore e sua moglie sono stati invitati al btto organizzato in onore della visita dell'per via dei loro legami con il, dato che nel 2022 l'ex capitano della nazionale inglese è stato ambasciatore per la Coppa del Mondo nel Paese arabo.Sebbene siano arrivati ??insieme, la coppia ha rispettato la tradizione del btto di Stato e si è seduta separatamente: David era seduto tra il leader conservatore Kemi Badenoch e Nasser Al-Khelaifi, un uomo d'affari dele presidente del Paris Saint-Germain, la squadra di calcio francese doveha concluso la sua carriera.