Sport.quotidiano.net - Coppa Italia serie D. Oggi in campo. Follonica Gavorrano e il Livorno

Questo pomeriggio si accenderanno nuovamente i riflettori sulladiD. Andranno infatti in scena gli ottavi di finale della manifestazione: il turno sarà a eliminazione diretta con l’effettuazione dei calci di rigore in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari. Alle 14,30 si sfideranno, al Malservisi-Matteini, ile il. Le altre gare in programma sono Saluzzo-Lavagnese, Sant’Angelo-Piacenza (alle 15), Cjarlins Muzane-Dolomiti Bellunesi, Castelfidardo-Ravenna, Guidonia Montecelio-L’Aquila, Scafatese-Martina (alle 14) e Reggina-Enna. I quarti di finale sono in calendario mercoledì 18 con calcio di inizio alle 14,30: qualora due squadre qualificate abbiano entrambe passato il turno in casa o trasferta, il Dipartimento interregionale provvederà a sorteggiare l’ordine di svolgimento dell’incontro.