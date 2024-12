Napolipiu.com - Chiariello: “Meret-Inter fake news, ho le prove. Tentativo di destabilizzare il Napoli”

Leggi su Napolipiu.com

Il giornalista smentisce con forza le voci sul portiere azzurro e punta il dito contro la stampa del Nord, invitando i media napoletani alla cautela.Umbertonon ci sta e passa al contrattacco. Il noto giornalista ha usato il suo profilo X per smentire categoricamente le voci apparse questa mattina sulla Gazzetta dello Sport riguardo un presuntoesse dell’per Alex.“Ribadisco ancora una volta:, questa volta della Gazzetta. Ed ho leSCRITTE dei direttiessati”, ha tuonato, che non si è limitato alla semplice smentita ma ha anche lanciato un’accusa precisa.Secondo il giornalista, infatti, si tratterebbe di unorchestrato perl’ambiente del, proprio ora che con Antonio Conte la squadra è tornata ad essere temuta: “Ho l’impressione che trattasi di altronordista dil’ambiente, che da quando ha Conte è temuto come la peste bubbonica”.