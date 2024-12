Rompipallone.it - Che svolta per il calcio italiano: Inter e Juventus trasmesse in chiaro!

Ultimo aggiornamento 4 Dicembre 2024 18:26 di Giancarlo SpinazzolaNel 2025 si consumerà unaepocale per il nostro: alcune partite diverranno trasmesse in chiaroNel corso degli anni, la visione degli eventi sportivi si è lentamente e inesorabilmente trasformata in un lusso per pochi benestanti: la nascita delle pay-tv e il crescente aumento del costo degli abbonamenti alle piattaforme di streaming ha inevitabilmente imborghesito il prodotto, favorendo anche la nascita e lo sviluppo della pirateria.Nel 2025 invece, grazie ad un accordo tra Dazn e la Fifa, potremmo usufruire della visione gratuita di alcune partite delle big di Serie A,.Mondiale per club, Dazn trasmetterà il torneo in chiaroDopo le anticipazioni dei giorni scorsi, ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale da parte degliessati: la prima edizione del nuovo Mondiale per club verrà trasmesso in chiaro in tutto il mondo e il broadcaster ufficiale sarà Dazn.