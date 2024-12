Ilgiorno.it - Audio e tatto: l’arte si svela a chi non vede

Tra le mani e nelle orecchie si scopre una scena della “Scuola di Atene” di Raffaello, capolavoro custodito dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana: c’è il maestro Euclide che sta disegnando con un compasso su una tavoletta per terra, con quattro allievi intorno. Un’immagine ripresa dal Politecnico di Milano nel suo logo. E non è un caso che parta proprio da qui un progetto ancora più ampio: “Oltre alre“. Al centro c’è una tavola 3D interattiva che crea un percorso di esplorazione-tattile, c’è il metodo “Descrindo“ e ci sono il Politecnico, Cultura Meccanica e l’associazione Nazionale Subnti, al lavoro insieme alla Pinacoteca Ambrosiana. La missione è una: rendere accessibili a persone cieche e iponti i capolavori del. Il dipartimento di Meccanica del Politecnico ha realizzato un primo prototipo di tavolatattile interattiva, un punto di partenza anche per stilare linee guida che consentiranno lo sviluppo della sperimentazione, un capolavoro dopo l’altro.