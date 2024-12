Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Fabio Scrive Una Lettera Offensiva Per Gemma!

decidono di chiudere definitivamente e luiunamolto aggressiva per la Galgani. Mario invece torna nel programma!È stata registrata da poche ore una nuova puntata diche ha segnato la resa dei conti nella frequentazione tra. I due avevano tentato di chiarirsi ma ciò non è stato possibile, con unaanche molto dura edscritta da. È poi tornato Mario e sono stati protagonisti anche tronisti e corteggiatori.si lasciano, luiuna!Da poco è stata registrata una nuova puntata di, che si è aperta con l’ingresso in studio di. Sono arrivate nuove segnalazioni sul conto di, ma alla fine si è deciso di non condividerle.