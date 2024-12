Isaechia.it - Uomini e Donne, Genny Casu svela se contatterà Alessio Pecorelli poi lancia una stoccata a Mario Cusitore: “È un parac*lo perché…”

Leggi su Isaechia.it

L’ex corteggiatrice di, ha rotto il silenzio durante un’intervista a Casa Lollo, condividendo i dettagli della sua esperienza con, prima della sua cacciata dal trono,e le motivazioni che l’hanno spinta a chiudere definitivamente con il ragazzo.ha raccontato di essere inizialmente rimasta colpita da, descrivendolo come una persona autentica e affine a lei. Tuttavia, il comportamento del tronista ha progressivamente cambiato la sua percezione:Pensavo fosse vero e simile a me, ma si è montato la testa. Ha perso credibilità ai miei occhi, e le segnalazioni sono state solo la ciliegina sulla torta.Le segnalazioni mostrate in puntata, che rivelavanoin dei locali ed in zompagnia in particolar modo di una ragazza, hanno confermato i dubbi di, che si era già accorta di comportamenti discutibili, come il fatto che il trono del ragazzo abbia avuto all’improvviso un cambiamento:Mi spiace aver investito su una persona del genere.