TNA Turning Point 2024 – Review

Anchepassa agli archivi e, come di consueti per casi del genere, è giunto il momento della nostradedicata al recente PPV targato Total NonStop Action Wrestling.IiPRE SHOWiTRIPLE THREAT MATCHRosemary vs Xia Brookside vs Savannah Evans (09:14)Non il miglior modo per esporre la Evans dopo un ritorno devastante ai danni di Léi Ying Lee. Evidentemente il booking team ha preferito virare su una Rosemary sempre più accattivante e prossima a un importante rilancio in singolo nella categoria. Winner: Rosemary (6 / 10)iMAIN SHOW iONE ON ONE MATCHMike Santana vs Frankie Kazarian (12:31) Come detto nella p, il detentore della Call Your Shot, così come per quello della MITB briefcase in WWE, ha e avrà sempre un pegno da pagare in qualche modo. Frankie, tolta la contesa contro Rhino vista a iMPACT un paio di settimane fa, non vince più.