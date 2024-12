Inter-news.it - Thuram: «Con Lautaro Martinez è tutto più facile. Derby? Avevo una sensazione»

Leggi su Inter-news.it

Marcusha raccontato le sue emozioni dopo aver ricevuto il premio di miglior attaccante della Serie A insieme ae Joshua Zirkzee.IL PUNTO – Marcusha bagnato la sua stagione d’esordio, in Serie A, con la vittoria dello scudetto con l’Inter, l’inserimento nella top 3 degli attaccanti dell’annata (con il compagno) e il premio per il miglior gol dell’anno. Il francese, inseritosi in maniera molto rapida nel contesto tattico di Simone Inzaghi, ha rappresentato il partner ideale per, consentendo a quest’ultimo di disporre dello spazio e dei palloni giusti per poter macinare gol e soddisfazioni personali. In quest’annata,sta confermando il suo valore. Con un’aggiunta non secondaria: una propensione a entrare nel tabellino ancora più marcata rispetto alla scorsa stagione.