Ilrestodelcarlino.it - Sferisterio al bivio, in quaranta per il posto di direttore artistico

Macerata, 3 dicembre 2024 – Sono circa 40 le domande, alcune provenienti anche da chi ha lavorato all’estero, per ricoprire l’incarico didelloper il triennio 2025-2027. Adesso il cda dell’Associazione esaminerà i curricula per individuare i cinque con cui parlare domani, in presenza oppure online. Si cerca chi ha maturato una specifica competenza ed esperienza in incarichi di direzione artistica, o comunque concernenti l’ideazione, l’organizzazione o il coordinamentodi festival, stagioni ed eventi di livello nazionale o internazionale, preferibilmente in fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, festival riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio o altri enti similari, anche stranieri. Questi elementi porteranno a individuare le personalità con cui parlare domani e poi scegliere su chi puntare per individuare il successore di Gavazzeni.