Settore giovanile. Successo in rimonta per l'Under 16 di Anelli

Due vittorie e una sconfitta per le Under biancorosse. Il Perugia Under 17 cade in casa 4-3 contro l’Ascoli. Vantaggio ospite con Pagnotta, il pari arriva con Condac. Al 36’ biancorossi avanti con Bellali. Al 42? fallo da ultimo uomo di Cingolani che viene espulso e sulla conseguente punizione pareggia Pagnotta, 2-2. Nella ripresa il Perugia si procura un altro rigore che Merico fallisce. Nel finale arriva la doppietta di Verdone. Inutile la rete nel finale di Agnissan. PERUGIA U17: Strappini, Cingolani, Bartolini, Olimpieri (67’Pepe), Chiodini (87’Cantalino), Cesarini, Merico (87’Fiorentini), Bellali (87’Bevanati), Forti (59’Agnissan), Peruzzi (67’ Vanni), Condac (59’ Ciani). All.Gatti Una grandefirmata Raffaelli-Castroreale consente al16 di compiere il blitz in casa della Turris vincendo per 3-1.