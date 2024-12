Sport.quotidiano.net - Rimini, tutta la gioia di Parigi: "Segnare è bello, da ex di più"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Quando fai gol per un attaccante è sempre, poi quando è un gol dell’ex lo è ancora di più". E Giacomo, per non farsi mancare niente, di gol a Campobasso ne ha fatti addirittura due. Una doppietta che conferma che ilin viaggio sa raccogliere tutto o quasi. Una doppietta che catapulta la squadra di Buscè in una posizione di classifica ora invitante. "Sono stato solo sei mesi a Campobasso – racconta l’attaccante toscano – ma ho solo ricordi molto positivi di quel periodo. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto durante la partita. Abbiamo saputo sfruttare le occasioni e ci siamo difesi bene". Tutto vero, come conferma anche il capitano del, Simone Colombi. Quei palloni rimasti sui suoi guanti hanno inciso almeno quanto i gol realizzati da. "È vero che il Campobasso ci ha concesso qualcosa – dice il numero uno dei biancorossi – ma noi siamo stati bravi a sfruttare tutte le occasioni che ci sono capitate.