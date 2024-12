Ilfattoquotidiano.it - Prodi: “L’establishment americano adora Meloni perché obbedisce. Von der leyen? Doveva fare l’assicuratrice”. Botta e risposta con Mieli su Gaza

Giorgialei. Come la generalità degli ex comunisti, che per far dimenticare che sono stati comunisti ne fanno di tutti i colori, anche gli ex fascisti fanno lo stesso: per far dimenticare che sono stati fascisti, ne fanno di tutti i colori. Non è mica una novità”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio Romaniin occasione della presentazione del suo ultimo libro, scritto a quattro mani con il giornalista Massimo Giannini, “Il dovere della speranza. Le guerre, il disordine mondiale, la crisi dell’Europa e i dilemmi dell’Italia”.L’incontro, avvenuto nella libreria romana Spazio Sette, oltre ai due autori, vede anche la partecipazione della vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea e del giornalista Paolo, che nell’incalzaresui temi affrontati nel libro ha un durocon lui sulla dicitura di ‘genocidio’ a