Passo indietro per la Roadhouse Vignola. La Wampgroup Cavezzo vince il big match con Rimini

Questi i risultati delle squadre modenesi di basket militanti nelle categorie minors. Serie C Nettoper la(Torricelli R. 20, Bussoli 15, Cappelli 13), che esce sconfitta dal campo di BSL San Lazzaro per 77-66. Dopo 15’ belli messi in campo dai giallo-neri, l’inerzia sembra prendere la via modenese (19-39), ma un black-out totale permette ai padroni di casa di prendere coraggio e rientrare prepotentemente in gara (-5 alla pausa). Nel secondo tempo il copione non cambia, con San Lazzaro che corre bene in transizione trovando lei, stavolta, la doppia cifra di margine.ha un’ultima reazione (-2), ma BSL dà, nel finale, il colpo decisivo per il +11. Divisione Regionale 1: torna are la Ottica Amidei Castelfranco (Lorusso 26, Tomesani 16), che batte 65-56 Basketreggio.