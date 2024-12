Panorama.it - Omicidio Giulia Cecchettin, la sentenza: Filippo Turetta condannato all’ergastolo

senza attenuanti: questa è laemessa dalla Corte d’Assise di Venezia nei confronti di, ritenuto colpevole dell’di. La giovane è stata brutalmente uccisa dal 23enne con 75 coltellate l'11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia., che ha confessato il delitto, era presente in aula al momento della lettura del verdetto, così come Gino, il padre della vittima.I giudici hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione ed escluso le aggravanti della crudeltà e dello stalking.è stato inoltreal pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.Dopo la, Ginoha dichiarato: «La mia sensazione? Abbiamo perso tutti come società.