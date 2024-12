Quotidiano.net - Natale con i rincari, +300% prezzi in alcuni settori

Dagli addobbi al pranzo, passando per regali, mezzi di trasporto, assicurazioni viaggio, alberghi e skypass. fino ai prestiti per viaggiare. Il2024 è all'insegna deiche, secondo il rapporto congiunto Facile.it - Consumerismo per alcune voci di spesa, arrivano fino al 300%. Secondo l'indagine commissionata all'istituto di ricerca Emg Different durante le prossime festività, per i soli regali digli italiani spenderanno quasi 11 miliardi di euro, con un esborso pro capite di 256 euro. Secondo l'analisi di Consumerismo no Profit, nel 2023, la spesa media per decorare un albero ditradizionale, considerando albero, luci e addobbi, era stimata intorno ai 233,33 euro. Nel 2024, la cifra è salita a circa 270 euro per un albero simile. Per il pranzo o il cenone digli intervistati dell'indagine hanno dichiarato di mettere a budget in media 83 euro, per una spesa complessiva stimata di oltre 3,5 miliardi di euro.