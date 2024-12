Dailymilan.it - Milan, Francesco Camarda in Nazionale? Ecco la risposta di Luciano Spalletti

Il ct dellaha parlato di una possibile convocazione del bomber delFuturocon l’ItaliaGoal, assist, giocate da predestinato e già idolo dei tifosi. Sì, ma per il commissario tecnico dellaè ancora troppo presto. Stiamo ovviamente parlando del giovanissimo attaccante delFuturo. Il ct azzurro è, infatti, stato ospite al Gran Galà del Calcio 2024 e, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche del classe 2008 rossonero.Secondo, però, è ancora troppo presto per una convocazione con l’Italia. Si rischierebbe, infatti, di bruciare subito il giocatore o comunque di non farlo crescere in serenità.le sue dichiarazioni:Un ragazzo così è ancora meglio tenerlo sotto traccia perché sappiamo tutti che è bravissimo e che sarà il nostro futuro.