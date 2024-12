Ma date una stanza a quei due Grande Fratello Lorenzo torna e con Shaila è ‘spettacolo’ in tv

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Magli una”.esce dal tugurio egli salta addosso. Quello che succede poco dopo lascia mezzi sconvolti gli spettatori che chiedono a gran voce di darsi una regolata. E in effetti agli occhi di molti, la reazione che hanno avuto è stata un tantino esagerata, ma chi siamo noi per giudicare in fondo? I due ragazzi si piacciono e sono estremamente attratti uno dall’altra e alle pulsioni si sa, difficilmente si riesce a trattenersi. È stata una puntata intensa per loro. Finalmente c’è stato il tanto atteso confronto tra Spolverato ed Helena Prestes.>> “Allora qui siamo tutti co***”., Jessica choc su Helena dopo la direttaSia Helena che, durante la puntata, hanno confessato tutto, dicendo finalmente tutta la verità.