Anteprima24.it - Ludopatico rapina anziana e aggredisce genitori per soldi: preso un 26enne

Tempo di lettura: 2 minutiUn, pur di mettere insieme un po’ diper giocare, ha primato un’, venendo denunciato dai carabinieri, quindi ha minacciato e aggredito iche erano venuti a prenderlo in caserma ed è stato alla fine arrestato. È accaduto a Santa Maria a Vico, nel Casertano. In manette per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia è finito un. Il giovane ha prima strappato la borsa ad una 73enne che aveva appena ritirato dall’ufficio postale 200 euro per far fronte alle spese quotidiane, facendola cadere a terra e trascinandola per alcuni metri, quindi è andato a giocare in un centro di scommesse sportive.I carabinieri della locale stazione lo hanno rintracciato grazie alla descrizione della vittima e alla visione dei filmati delle telecamere comunali e del centro di scommesse dove ilsi era recato, lo hanno quindi portato in caserma e denunciato, trovando presso la sua abitazione anche gli indumenti indossati durante lae la somma residua di 80 eurota alla 73enne.