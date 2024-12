Oasport.it - LIVE Giesen-Monza 1-1, Champions League volley in DIRETTA: 10-7. I brianzoli rincorrono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-ZAWIERCIE DIDALLE 20.3015-13 Parallela all’incrocio di Wagner.14-13 Contrattacco in diagonale perentorio di Szwarc.14-12 Miracoloso punto dalla ricezione di Zaytsev.14-11 Lo stesso Beretta sbaglia vistosamente il servizio.13-11 Primo tempo a segno per Beretta.13-10 Attacco vincente di Wagner.12-10 Scappa via il servizio di Champlin.12-9 Il muro tedesco disinnesca il contrattacco di Szwarc.11-9 Sbaglia anche Averill.11-8 Pessima battuta di Averill.10-8 Marttila toglie le castagne dal fuoco.10-7 Erroraccio di Beretta, che manda out il primo tempo. Timeout Eccheli.9-7 Muro Champlin per il nuovo +2.8-7 Primo tempo a segno per Baxpholer.7-7 Pallonetto da beacher di Zaytsev.7-6 Wagner cerca e trova il tocco del muro.