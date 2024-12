Ilfattoquotidiano.it - La Procura generale della Cassazione: “Sospendere la decisione sui migranti in Albania in attesa del giudizio della Corte Ue”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lasul destino dell’avventura coloniale innon dovrebbe arrivare subito. Laterrà udienza mercoledì 4 dicembre, si prenderà comunque qualche giorno e gran parte degli addetti ai lavori prevede che sospenda ilsui Paesi sicuri, cioè sulla possibilità per il governo di trattenere (ovvero rinchiudere) ini richiedenti asilo solo perché provenienti Paesi ritenuti sicuri e di esaminare le loro domande con la procedura accelerata (sommaria), quindi di rimpatriarli. La sospensione durerebbe fino alla pronunciadi Giustizia dell’Unione europea, alla quale si sono già rivolti i Tribunali di Roma, Bologna e Firenze.A Lussemburgo l’udienza è stata fissata per il 25 febbraio, dunque a breve, e ladovrebbe arrivare ad aprile. Fino ad allora i centri costruiti dal governo Meloni al porto di Shengjin e a Gajder dovrebbero rimanere vuoti, infatti il personale italiano è stato quasi tutto rimpatriato per non far lievitare ulteriormente le spese di un’operazione già molto costosa, utile soprattutto a fini propagandistici.