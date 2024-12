Tvzap.it - La giovane attrice di 24 anni muore mentre fa yoga sugli scogli (VIDEO)

Ladi 24fa– Stava facendo degli esercizi disu unaera durante una vacanza quando la forza del mare l’ha trascinata via. Un’onda l’ha travolta, lei ha provato a tornare a riva, ma non ce l’ha fatta. La giovanissima è morta annegata. ( dopo le foto)Leggi anche: Terribile incidente ferroviario, ci sono vittimeLeggi anche: Aereo finisce fuori pista in Italia: incidente spaventosoLafaUn triste destino l’ha strappata alla vita a soli 24. A Lad Ko Viewpoint, un punto panoramico sulla costa di Koh Samui, Kamilla Belyatskaya aveva sistemato il tappetino per allenarsi, quando un’onda molto alta l’ha trascinata in mare. Per lei non c’è stato nulla da fare, troppo forte la potenza dell’acqua che l’ha portata via.