Italtrans intelligenza artificiale in campo per la sostenibilità

Il fatturato tiene, aumentano i servizi (con l’ampliamento dell’offerta per il trasporto refrigerato e la spesa a domicilio), così come crescono sempre di più la consapevolezza e la responsabilità aziendale rispetto alle ricadute sociali e ambientali del proprio operato.Questo emerge dal quinto bilancio didirelativo al 2023. L’azienda di Calcinate, tra le principali aziende italiane per la grande distribuzione organizzata, continua sulla strada intrapresa già nel 2019 quando – spiega l’amministratore delegato Laura Bertulessi – ancora “non vi era alcun obbligo per società come la nostra di redigere un rendiconto e presentare in modo trasparente organizzazione e processi, in particolare per quanto riguarda la responsabilità sociale e ambientale”. Ora, in vista delle normative europee, gli obblighi si fanno stringenti, ed essere partiti in anticipo ha permesso di trovarsi già sulla buona strada.