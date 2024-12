Metropolitanmagazine.it - Iole Mancini, vissuta per la libertà: la staffetta partigiana è scomparsa a 104 anni

È morta ieri, 2 dicembre 2024, all’età di 104, memoria storica della Resistenza e ultimasopravalla terribile prigione di via Tasso. Membro dei GAP insieme al marito Ernesto Borghesi, ha combattuto contro i nazifascisti al tempo dell’occupazione di Roma.fa, la donna aveva raccontato la sua storia nel romanzo Un amore partigiano, scritto con il giornalista Concetto Vecchio. Tra le pagine del libro, parlava delle torture subite, nella prigione di Via Tasso, dal boia delle Fosse Ardeatine, Erich Priebke, che non furono però sufficienti a farla parlare.non tradì i suoi compagni ed Ernesto, mostrando un’integrità e una forza ineguagliabili. Il giorno della Liberazione della capitale, i nazisti in fuga avevano radunato i prigionieri del carcere su alcuni camion, con l’intenzione di trasportarli al nord.