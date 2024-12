Bergamonews.it - Il riscatto di Zaniolo, il sorriso di De Roon: a Roma l’Atalanta mostra il ‘nuovo’ e il ‘vecchio’

Alzi la mano chi avrebbe mai pensato di vedere il tridente De Ketelaere-Retegui-Lookman totalmente smantellato dopo 63 minuti di partita. Negativa, per carità, per tutti e tre, ma parliamo di un bomber da un gol per gara, un giocatore reduce da 2 gol e 3 assist in 90 minuti a Berna e l’uomo più decisivo di tutti quando si tratta di big match.Eppure è stata la mossa che poi in qualche modo la partita l’ha stappata, levando i riferimenti,ndo un piano offensivo diverso. Merito della panchina, delle scelte di Gasperini e Gritti, ma anche di una rosa profonda in cui il vecchio e il nuovo sembrano fondersi alla perfezione.Prendiamo gli autori dei due gol, Marten dee Nicolò. Il primo è la rappresentazione della bergamaschicità, tanto che poche ore prima della partita gli è stata insignita dal Consiglio Comunale di Bergamo la Benemerenza Civica.