Harvey Weinstein ricoverato d’urgenza in ospedale | Risultati allarmanti di alcuni esami

è stato portato indopo i” didel sangue. La gravità dei valori sballati, come sostiene il suo avvocato, ha richiesto cure mediche immediate. Si prevede cherimarrà in undi New York City finché le sue condizioni non si saranno stabilizzate. I legali del magnate hollywoodiano, oramai caduto da tempo in disgrazia, hanno dichiarato da tempo che il loro assistito è afflitto da seri problemi di salute.era stato trasportatoindal carcere di Rikers Island a New York City l’8 settembre scorso per sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore. Una giuria ha stabilito che il 72enneha aggredito sessualmente l’ex assistente di produzione Miriam Haley nel 2006 e ha violentato l’aspirante attrice Jessica Mann nel 2013.