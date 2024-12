Liberoquotidiano.it - Grillo, un carro funebre per Giuseppe Conte: "Mago di Oz, fatti un altro simbolo". L'ultima pagliacciata | Video

Beppe, fondatore e garante del Movimento 5 Stelle, parla in una diretta Facebook mentre è alla guida di un. "Sono ottimista per le votazioni del 5 dicembre - ha detto in riferimento al voto della Costituente, che si ripeterà per una seconda volta come richiesto dal comico stesso -. Vi parlo come garante e custode dei grandi valori del Movimento Cinquestelle. Valori scomparsi in questi 5 anni. Io come garante non intervenivo in nulla, tutti i progetti che inviavo aldi Oz (, ndr) non arrivavano mai a nulla perché non si faceva trovare. Gli ho mandato una cinquantina di progetti, meraviglio, ma non si è fatto più trovare: la sua dinamica è stata quella di non farsi più trovare da me". Il primo voto, al termine della Costituente del Movimento, chiusa con la kermesse Nova domenica 24 novembre, aveva decretato l'eliminazione del tetto dei due mandati e la cancellazione del ruolo del Garante, proprio quello ricoperto da