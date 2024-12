Ilgiorno.it - Giovane donna picchiata, chiusa in casa e violentata di continuo dal compagno: l’incubo a Sondrio

, maltrattata, umiliata e costretta ad avere rapporti sessuali. Era un incuboe senza fine quello vissuto da unadi 29 anni sottoposta a violenze da parte del. L’uomo, un trentasettenne italiano residente in Valtellina, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, violenza sessuale e sequestro di persona. L’indagine della Squadra mobile della questura diè iniziata dalla denuncia dellaed è stata poi suffragata da numerose testimonianze. L’uomo è stato quindi sottoposto a custodia cautelare in carcere su disposizione del giudice per le indagini preliminari del capoluogo.