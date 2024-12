F1 GP Abu Dhabi 2024 Perez | Per me è importante chiudere bene la stagione lo devo al team

Leggi su Sportface.it

“Qatar è stata una gara emozionante ed è stato bello vincere di nuovo lì. La macchina è risultata molto più comoda da guidare ed è stata una grande prestazione complessiva da parte del. Siamo alla gara finale dellae Aburiporta sempre alla mente bei ricordi”. Così Max Verstappen in vista del Gran Premio di Abu, ultimo appuntamento del Mondiale di F1. “È stata unalunga e siamo pronti per un po’ di tempo libero e per trascorrere del tempo di qualità a casa con la famiglia e gli amici. Ilha lavorato duramente questa– ha aggiunto – e tutti meritano una pausa per rilassarsi una volta terminata la. Sarebbe fantastico concludere in bellezza e provare a portare a casa la vittoria qui”.Di tutt’altro umore Sergio, ormai da mesi in caduta libera sotto il piao dei risultati: “Andando ad Abu, èper me avere un finale molto forte della