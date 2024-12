Ilnapolista.it - E alla fine Conte sbottò. Una goduria, onestamente. La conferma che ha capito dove si trova

. Una. Lache hasi.La penultima risposta della conferenza stampa di oggi segna uno spartiacque nell’avventura di Antonioa Napoli. Finalmente elimina quella patina di ipocrisia che da mesi avvolge la narrazione della sua esperienzaguida del Napoli. La realtà dei fatti – che in pochissimi raccontano – è cheè stato fin qui risparmiato da critiche solo perché il suo Napoli è ormai da nove giornate primo in classifica. Ma, a parte l’ultima partita a Torino (che ha soddisfatto una porzione più ampia di tifosi), il tam tam (dall’uomo della strada al magistrato o al primario che poi sono i peggiori), è stato un brontolio continuo. Sul gioco del Napoli che a loro avviso non si potrebbe guardare. Sulla linea di difesa che è troppo bassa.