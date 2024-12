Iltempo.it - "Dove arriva la neve" MeteoGiuliacci: temperature in picchiata nel weekend

Il mese di dicembre è cominciato all'insegna delle perturbazioni. Ma il peggio deve ancora venire. Nei prossimi giorni, infatti, freddo, pioggia ela faranno da padrone. Soprattutto neldi sabato 7 e domenica 8 dicembre, lesaranno in, come spiegano gli esperti del sito www..it. Sabato lascenderà su gran parte dell'Arco Alpino al di sopra dei 500-800 metri e sull'Appennino Settentrionale oltre i 1000 metri. Per domenica, invece, sono attese nevicate fino a quote collinari sulle Alpi e al di sopra di 600-1000 metri sull'Appennino Centrale e Settentrionale.