Lanazione.it - Cosmetici col veleno d’api. Claudia conquista le vip al suo banco al mercato

Leggi su Lanazione.it

L’anti aging delle signore vip passa dald’ape. La new entry aldel mercoledì mattina a Forte dei Marmi è Lunezia, un’azienda agricola specializzata in apicoltura, di proprietà diScortegagna e Maximilian Figel, che con i suoi prodottiha letteralmente fatto boom.ha rilevato lo storicodelle erbe aromatiche e propone creme viso al: solo al Forte ha l’unico punto vendita ’fisico’ (inoltre coltiva erbe aromatiche tipiche della cucina versiliese, come il timo pepolino e la mentuccia, e varietà particolari di peperoncino). I prodotti sono frutto di una ricerca condotta dai dottori Alessandro Orrù e d Francesca Pettinau, ricercatori dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale di Pula a Cagliari, assieme all’azienda Lunezia. L’approfondimento ha caratterizzato da un punto di vista chimico, biologico e farmacologico ild’ape raccolto in differenti periodi dell’anno in due distinte postazioni: Lerici in Liguria e Marciaso in Toscana.