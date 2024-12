Thesocialpost.it - “Correte, mio marito si è fatto male”, ma lo trovano morto con la gola tagliata: moglie indagata

È giallo a Castel d’Aiano (Bologna), dove Roberto Berti, 80 anni, è stato trovatonella sua abitazione con una ferita alla. La, sua coetanea, ha lanciato l’allarme ma risulta orain via cautelativa per omicidio. I fatti risalgono al 23 novembre.Leggi anche: Uomo trovatonelle campagne del SalernitanoI soccorsi e le prime ipotesiI soccorsi e le prime ipotesiSecondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la donna ha trovato ilsenza vita nel cortile della loro casa in via Bedosta, località Razora. Ha immediatamente avvisato il 118, ma i soccorritori, giunti sul posto, hanno notato ferite sulle sue mani sporche di sangue. La situazione ha portato a coinvolgere i carabinieri, ora impegnati a chiarire la dinamica dell’accaduto.L’ipotesi dell’incidente domesticoL’ipotesi dell’incidente domesticoAl momento, l’ipotesi principale è quella di un incidente domestico.