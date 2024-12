Lettera43.it - Conte replica a Grillo: «Questa comunità non si fa calpestare da nessuno»

A Beppesul carro funebre che parla di un «Movimento stramorto», e lo definisce «mago di Oz», Giuseppeha risposto con un videomessaggio social dichiarando di far parte di una «orgogliosa, che non si lasciada, che non vuole andare per funghi». Poi l’appello: «Da giovedì a domenica si tornerà a votare. Voteremo tutti insieme, perché ci sono anche nuove battaglie da portare avanti, quelle che voi alla base avete selezionato e avete votato e saranno gli obiettivi strategici che realizzeremo tutti insieme. Allora torniamo a votare perché da lunedì si volta a pagina».non si lascia. Dal 5 all’8 dicembre si vota. E da lunedì voltiamo pagina, tutti insieme #IoRivoto pic.twitter.com/l18Z1lcvao— Giuseppe(@GiuseppeIT) December 3, 2024: «disinformato, molte idee sono già state tradotte in proposte di legge»Ma la stoccata al garante (quasi destituito) è arrivata, senza mai nominarlo: «Dispiace però», ha detto, «che chi dovrebbe essere al nostro fianco e conoscerci meglio si è messo invece da tempo ai margini della nostrae si dimostra disinformato.