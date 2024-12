Ilnapolista.it - Conte: «Con Raspadori stiamo provando delle cose, ho necessità impellente di vederlo dall’inizio»

Antonio, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato anche di, al centro di voci di mercato che lo avvicinano alla Juventus.ha già smentito queste voci e oggi ha svelato che con l’attaccante sta lavorano a qualcosa di diverso e vorrebbe testarlo dal primo minuto di gioco.Leggi anche:: «? Desidero rinforzare, non indebolire il Napoli. Non sarò così stupido da lasciarlo andare»: «Jack meriterebbe più spazio»Contro Lecce e Atalantavicino a Lukaku.«Jack è per noi importante, meriterebbe più spazio. Penso che faccia parte di quei 12-13-14 giocatori che hanno giocato di piùdella stagione. È intelligente,, ci alza la qualità nel palleggio, nelle conclusioni in porta. Hodi vedere Jack, ho bisogno di verifiche.